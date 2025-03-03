Власти не подтверждают информацию о том, что уфимский НПЗ был атакован беспилотником

В локальных пабликах очень быстро распространилась информация о том, что перед взрывом жители якобы слышали характерные для беспилотников звуки.

В МЧС Башкортостана, однако, сообщили о том, что «по предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом».

На совещании в правительстве Радий Хабиров также заявил, что на месте происшествия «следов беспилотника не обнаружено».

Открытое горение на территории завода ликвидировано, вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано.

Сейчас на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что при инциденте пострадал один работник. Его доставили в глазной травмпункт, после промывки глаз он вернулся на рабочее место.