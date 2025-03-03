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В Башкортостане могут отменить экспериментальный правовой режим для беспилотников

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем вводился в регионах страны с 2022 года.

vk.com/agnazarov

vk.com/agnazarov

По задумке, ЭПР вводился для того, чтобы выполнять полеты дронов без излишней нормативной нагрузки.

В первую очередь подразумевались доставка беспилотниками почты и грузов, выполнение авиахимических работ и так далее.

Как сообщают российские СМИ, в Минэкономразвития назвали экспериментальный правовой режим в Башкортостане, Москве, Иннополисе и Ненецком АО неэффективным, а в Томской области его уже официально закрыли.

Это связано с тем, что с момента введения ЭПР в этих регионах было выполнено очень мало беспилотных полетов.

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