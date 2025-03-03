На уфимском НПЗ произошел пожар

Сегодня, третьего марта, пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан сообщила о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе.
Силы и средства МЧС России выезжали по сообщению о возгорании по повышенному рангу. По предварительной информации, возгорание произошло в районе печи сжигания.
На данный момент пожар уже локализован. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха.
Сообщений о пострадавших не поступало, причины пожара также не уточняются.
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