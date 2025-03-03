На уфимском НПЗ произошел пожар

Силы и средства МЧС России выезжали по сообщению о возгорании по повышенному рангу. По предварительной информации, возгорание произошло в районе печи сжигания.

На данный момент пожар уже локализован. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха.

Сообщений о пострадавших не поступало, причины пожара также не уточняются.