18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На уфимском НПЗ произошел пожар

Сегодня, третьего марта, пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан сообщила о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе.

Силы и средства МЧС России выезжали по сообщению о возгорании по повышенному рангу. По предварительной информации, возгорание произошло в районе печи сжигания.

На данный момент пожар уже локализован. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха.

Сообщений о пострадавших не поступало, причины пожара также не уточняются.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: