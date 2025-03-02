В Уфе потеплеет до -1° днем

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца не будет совсем, зато осадков – хоть отбавляй.

Понедельник, 3 марта: до -3°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -14°, без осадков.

Вторник, 4 марта: до -3°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на среду – -8°, небольшой снег.

Среда, 5 марта: до -1°, облачно, снег с дождем, в ночь на четверг – -5°, снег.

Четверг, 6 марта: до -2°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на пятницу – -6°, снег.

Пятница, 7 марта: до -1°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -9°, небольшой кратковременный снег.