В Башкортостане изменились правила предоставления отгулов на работе

Об этом напоминает пресс-служба Гострудинспекции по республике Башкортостан.

Поправки вступили в силу с сегодняшнего дня, первого марта.

Ими вводятся новые правила предоставления отгула:

– день отдыха (отгул) может быть использован в течение года по желанию работника либо присоединен к его отпуску;

– при увольнении работодатель обязан выплатить работнику денежную компенсацию за неиспользованные отгулы.

Так как работа в выходные и праздники оплачивается в двойном размере, компенсация составляет разницу между полагавшейся двойной оплатой и фактически произведенной одинарной оплатой.

Раньше в законе не были зафиксированы механизм использования отгулов и обязанность работодателя компенсировать оставшиеся у сотрудника отгулы при увольнении.