18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Синоптики рассказали, каким будет март в Башкортостане

В прошлом году в республике после рекордно дождливого лета пришли рекордно теплые осень и зима. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в первый месяц весны 2025 года.

«По сведению Гидрометцентра России, в республике Башкортостан в марте средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – -5,1°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 20-40 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу, в Уфе в эти выходные, первого и второго марта, осадков не будет, температура не поднимется выше -4° и не опустится ниже -19° ночью. С середины следующей недели можно ожидать потепления выше нуля.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: