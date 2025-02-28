Синоптики рассказали, каким будет март в Башкортостане

В прошлом году в республике после рекордно дождливого лета пришли рекордно теплые осень и зима. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в первый месяц весны 2025 года.
«По сведению Гидрометцентра России, в республике Башкортостан в марте средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – -5,1°).
Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 20-40 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
По текущему прогнозу, в Уфе в эти выходные, первого и второго марта, осадков не будет, температура не поднимется выше -4° и не опустится ниже -19° ночью. С середины следующей недели можно ожидать потепления выше нуля.
Комментарии (0)