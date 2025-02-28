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В Уфе открыли после реконструкции Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия открыли в преддверии Великого поста, который начнется в этом году третьего марта и завершится 19 апреля.

Первоначально планировали открыть храм для прихожан в январе текущего года. Фотографии в соцсетях опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Храм органично вписался в благоустроенную территорию. Получилось достойно и уютно. Повторюсь, старое здание строилось хозяйственным способом для временного размещения, было в аварийном состоянии.

Сегодня митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон провел церемонию освящения Храма и одноименной Иконы», – написал мэр.

Прежнее здание на этом месте 1993 года постройки было временным. С годами оно обветшало и летом 2024 года было снесено.

Новое здание деревянное. В декабре прошлого года на него установили купол с крестом.

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