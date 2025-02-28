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В Башкортостане произошло ДТП с участием 10 автомобилей

Внезапный «День жестянщика» наблюдали сегодня сотрудники Госавтоинспекции, выехавшие на место массовой аварии.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана, инцидент произошел на 159 км дороги Р-240 Уфа – Оренбург.

По предварительным данным, на протяжении одного километра зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием 10 автомобилей.

Серьезных травм никто не получил, медики осматривали двоих человек. Машины побиты.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Организованно реверсивное движение. Подробности ДТП уточняются.

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