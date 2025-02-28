В Башкортостане произошло ДТП с участием 10 автомобилей

Внезапный «День жестянщика» наблюдали сегодня сотрудники Госавтоинспекции, выехавшие на место массовой аварии.
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана, инцидент произошел на 159 км дороги Р-240 Уфа – Оренбург.
По предварительным данным, на протяжении одного километра зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием 10 автомобилей.
Серьезных травм никто не получил, медики осматривали двоих человек. Машины побиты.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Организованно реверсивное движение. Подробности ДТП уточняются.
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