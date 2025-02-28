В Уфе расширят тротуары на некоторых улицах

По словам мэра, участки для реконструкции тротуаров уже определены.

«Наша задача - не сбавлять темп после юбилея, продолжить соединять гостевые улицы единым благоустроенным маршрутом.

В первую очередь мы должны создавать безопасные условия для пешеходов. К сожалению, сейчас пешеходы вынуждены «маневрировать» между легковыми и грузовыми автомобилями, заезжающими к магазинам. Это небезопасно и некомфортно.

Местами, где это будет возможно, тротуары расширим до нормативов, обустроим велодорожки. Также предусмотрим озеленение, новые зоны отдыха, оформление вывесок в едином стиле», – написал Мавлиев в соцсетях.