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В Башкортостане прогремели взрывы

Не пугайтесь, если услышите грохот со стороны реки где-нибудь неподалеку от своего дома.

Фото: главное управление МЧС России по республике Башкортостан

Фото: главное управление МЧС России по республике Башкортостан

Сегодня, 27 февраля, МЧС сообщило о том, что в Башкортостане начались взрывные работы для ослабления льда.

«В целях безаварийного пропуска паводковых вод и ослабления ледового покрова на водных объектах республики проводится комплекс подготовительных мероприятий, в том числе привлекаются взрывные команды.

Сегодня взрывные работы проводятся в Чишминском районе на реке Уршак вблизи н.п. Петряево и Первомайский. Завтра и в последующие дни работы будут продолжены.

Просим сохранять спокойствие, работы плановые», – говорится в сообщении.

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