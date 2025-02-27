В Башкортостане прогремели взрывы

Сегодня, 27 февраля, МЧС сообщило о том, что в Башкортостане начались взрывные работы для ослабления льда.

«В целях безаварийного пропуска паводковых вод и ослабления ледового покрова на водных объектах республики проводится комплекс подготовительных мероприятий, в том числе привлекаются взрывные команды.

Сегодня взрывные работы проводятся в Чишминском районе на реке Уршак вблизи н.п. Петряево и Первомайский. Завтра и в последующие дни работы будут продолжены.

Просим сохранять спокойствие, работы плановые», – говорится в сообщении.