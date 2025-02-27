5 марта по всей Уфе завоют сирены

Это плановая проверка. Сирены в Уфе включат на три минуты в среду, пятого марта, запустят и громкоговорители. В эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщения о проведении проверки.

Ранее мэрия Уфы опубликовала памятку на случай катастрофы или воздушной опасности. В ней рассказывалось о том, как нужно вести себя при включении в городе сигнала «Внимание всем».

Для оповещения жителей включаются сирены, гудки и другие звуковые сигнальные средства, в том числе сирены специальных автомобилей, чтобы привлечь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.