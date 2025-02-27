Стало известно, когда в Уфе начнут строить современный зоопарк

Сегодня, 27 февраля, глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая на заседании горсовета Уфы, сообщил о том, что строительство зоопарка начнется в 2027 году.

О необходимости открытия в Уфе адекватного современного зоопарка заговорили еще в 2020 году, в 2024 представили концепцию проекта.

На площади 11 га создадут зоны для размещения 130 животных и птиц. Там будут действовать контактный зоопарк, детская и образовательная площадки, амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий.

Зоопарк создадут на базе уже существующего вольерного хозяйства в обновленном лесопарке имени Лесоводов Башкирии.