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Стало известно, когда в Уфе начнут строить современный зоопарк

На сегодняшний день в Башкортостане нет ни одного такого стационарного учреждения, где создавались бы приемлемые условия для содержания животных.

Сегодня, 27 февраля, глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая на заседании горсовета Уфы, сообщил о том, что строительство зоопарка начнется в 2027 году.

О необходимости открытия в Уфе адекватного современного зоопарка заговорили еще в 2020 году, в 2024 представили концепцию проекта.

На площади 11 га создадут зоны для размещения 130 животных и птиц. Там будут действовать контактный зоопарк, детская и образовательная площадки, амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий.

Зоопарк создадут на базе уже существующего вольерного хозяйства в обновленном лесопарке имени Лесоводов Башкирии.

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