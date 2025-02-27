В Башкортостане мошенники пытаются действовать от имени депутатов парламента

«Злоумышленники рассылают поддельные письма и СМС-сообщения, совершают звонки. Они взывают к срочности, давят на эмоции и под любыми предлогами просят перевести деньги или передать личную информацию. Их цель – выманить конфиденциальные данные или убедить жертву перевести деньги под ложными предлогами.

В этой ситуации важно проявлять максимальную осторожность: ни один депутат не станет просить передать ваши персональные данные или сделать денежные переводы через сомнительные каналы. Любые подобные требования исходят от мошенников», – сообщил Толкачев.

Пресс-служба парламента опубликовала напоминание для жителей республики:

– не переходите по сомнительным ссылкам в сообщениях, даже если они якобы отправлены от имени госорганов;

– проверяйте информацию через официальные каналы или личные контакты;

– не сообщайте посторонним данные банковских карт, паспорта или логины/пароли;

– установите двухфакторную аутентификацию на электронную почту и соцсети;

– немедленно сообщайте о подозрительных действиях в правоохранительные органы.