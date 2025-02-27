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Радий Хабиров: «Уфа должна жить по стратегии постоянных изменений в лучшую сторону»

Глава Башкортостана Радий Хабиров на заседании горсовета Уфы обсудил с управленческой командой планы по развитию города.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

По итогам встречи Радий Хабиров отметил, что «Уфа должна жить по стратегии постоянных изменений в лучшую сторону».

«Важно, что руководство города хорошо понимает все застарелые болячки, которых с каждым годом становится меньше, и те задачи, которые надо решать.

Каждый год Уфа прирастает на пять-шесть тысяч человек. Это значит, что нужны новые школы, поликлиники, другие социальные объекты. Нужно развивать и отдаленные территории, которые вошли в состав Уфы и являются ее частью. У нас много вопросов и проектов по развитию дорожной, транспортной инфраструктуры.

Мы знаем, о чем говорят горожане, что их беспокоит. Это и транспорт, уборка снега, качество жилищно-коммунальных услуг, другие вопросы. Мое пожелание команде Уфы – активнее работать с людьми, выстраивать с ними прямой диалог и отвечать на их вопросы», – заявил глава региона.

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