В Башкортостане детсад оштрафовали на 200 тыс. рублей из-за травмирования ребенка

В мае 2024 года шестилетняя девочка, находясь в детсаду, во время прогулки упала со ступеньки беседки. В результате она получила перелом грудного позвонка, ее здоровью причинен вред средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и денег, затраченных на лечение. Суд обязал детсад выплатить более 200 тыс. рублей.

Кроме того, по инициативе прокуратуры воспитатель оштрафован по части второй статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся) на 10 тыс. рублей, а руководитель понес дисциплинарную ответственность.