В Башкортостане в марте закроется большинство маленьких баров и точек продажи разливного алкоголя

Поправки вступят в силу уже на этой неделе, первого марта 2025 года – об этом напоминает пресс-служба регионального парламента.

С этого дня начнет действовать запрет на ночную торговлю алкоголем в жилой зоне с 23.00 до 8.00 для всех заведений общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.

Это означает, что в регионе закроется большинство маленьких баров и точек продажи разливного алкоголя, так как они чаще всего располагаются именно в жилой зоне.

«Эта мера должна, наконец, решить проблему "наливаек" – маленьких магазинов в жилых кварталах, которые, маскируясь под точки общепита, продают алкоголь в любое время. Дело в том, что магазины на территории нашей республики не имеют право продавать алкоголь после 23.00, а вот заведений общественного питания это не касается. По формальным основаниям "наливайки" относятся именно к общепиту. С первого марта те точки общепита, которые находятся непосредственно в жилом доме или возле него, торговать спиртным ночью не смогут», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.