В Башкортостане дорожает еда, дешевеют стройматериалы

«Перенос в конечные цены возросших издержек производителей и поставщиков продовольственных товаров и услуг стал основной причиной роста инфляции в республике», – говорится в комментарии регулятора.

Центробанк отмечает, что еда подорожала преимущественно из-за роста издержек производителей ряда продуктов питания. В частности, мясо и молочная продукция подорожали из-за сокращения производства говядины и молока, возросших затрат на сырье, логистику и оплату труда.

Увеличились расходы кондитерских предприятий на закупку импортного сырья, в особенности какао-бобов.

Многие непродовольственные товары подешевели из-за охлаждения спроса, так что в этой области там темп прироста цен снижается. Например, подешевели подержанные импортные автомобили, многие товары для ремонта, замедлился годовой рост цен на корпусную мебель, холодильники, различные стройматериалы.

В сфере услуг ощутимое влияние на инфляцию оказало повышение государственных пошлин и региональных тарифов, а также увеличение издержек.

«Цены растут повышенными темпами из-за того, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, что будет способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году», – добавили в Центробанке.