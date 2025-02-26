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В Уфе прокуратура проводит проверку после обрушения части фасада жилого дома

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступила информация о том, что с фасада жилого дома обрушился облицовочный кирпич.

Фото: управление гражданской защиты Уфы

Фото: управление гражданской защиты Уфы

Речь идет о 14-этажном доме по адресу Кирова, 99/2. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Участок огородили, в ближайшее время приступят к демонтажу части облицовки.

Прокуратура Советского района Уфы организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание общедомового имущества.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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