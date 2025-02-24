18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане пройдут сплошные проверки транспорта

Сегодня, 24 февраля, Госавтоинспекция Башкортостана предупредила о том, что проводит профилактические мероприятия на дорогах.

Фото: Денис Кладов

Фото: Денис Кладов

На территории стартует профилактическое мероприятие «Автобус»: проверять будут весь пассажирский транспорт, места расстановки постов не уточняются.

Будут уделять особое внимание обеспечению исполнения водителями автобусов требований безопасности дорожного движения, проверкам технического состояния автобусов, контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей.

Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

Эта операция продлится до воскресенья, второго марта.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: