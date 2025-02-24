В Башкортостане пройдут сплошные проверки транспорта

На территории стартует профилактическое мероприятие «Автобус»: проверять будут весь пассажирский транспорт, места расстановки постов не уточняются.

Будут уделять особое внимание обеспечению исполнения водителями автобусов требований безопасности дорожного движения, проверкам технического состояния автобусов, контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей.

Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

Эта операция продлится до воскресенья, второго марта.