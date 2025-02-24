18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В мэрии Уфы рассказали, что будет с автобусным маршрутом №18

Ранее стало известно, что автобусный маршрут №18 в Уфе под угрозой закрытия или, по крайней мере, длительного простоя.

Фото: 2gis.ru/Tim Budda

Фото: 2gis.ru/Tim Budda

Действующий перевозчик «Альянс СКД» отказался от этого маршрута в декабре в связи с нехваткой водителей. Компания продолжит обслуживание маршрута до середины марта.

В транспортном управлении администрации Уфы сообщили о том, что маршрут №18 не закрывается: уже есть несколько перевозчиков, претендующих на него. Конкурс состоится 18 марта.

Автобусы №218 следуют по маршруту «Гилева – Больница №18», то есть от Блюхера по Рихарда Зорге и Города Галле, проспекту Октября, Айской, проспекту Салавата Юлаева и до самой Демы.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: