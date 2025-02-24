Масленичная неделя в Уфе: основные народные гуляния пройдут 1 и 2 марта

С сегодняшнего дня, 24 февраля, в Уфе стартует Масленичная неделя. Город провожает зиму блинами и весельем.
Общегородской праздник, как мы писали ранее, начнется на площади имени Ленина (остановка «Горсовет») первого марта в 12:00.
Там будет порядка 10 интерактивных площадок. Скоморохи, народные герои, а также ростовые куклы пригласят гостей принять участие в творческих мастер-классах, национальных видах спорта, поиграть в активные игры и закружиться в хороводе.
Также семейные мероприятия пройдут на следующих площадках.
Первое марта, 12.00: парки «Демский», «Первомайский», «Кашкадан», площадь перед Нагаевским ДК (поселок Нагаево, Советская, 13).
13.00: парк «Волна».
14.00: площадь перед ДК «Ядкарь» (Лесозаводская, 1а).
Второе марта, 12.00: парк имени Ивана Якутова, территория пляжа «Солнечный» (остановка «Школьная»), площадь имени Серго Орджоникидзе (одноименная остановка), площадка перед Искинским ДК (деревня Искино, Искинская, 59/2).
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