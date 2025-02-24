В 15 домах Уфы обновят проводку

В рамках реализация республиканской программы капремонта общего имущества в этом году в уфимских МКД проведут ряд ремонтных работ, в том числе системы электроснабжения.
Ремонтом будет охвачено 15 домов по адресам:
– Таллинская – 3/1;
– Дагестанская – 15/1;
– Авроры – 7/3;
– Бехтерева – 16/1;
– Софьи Перовской – 25/1;
– Энгельса – 1;
– бульвар Тюлькина – 7;
– проспект Октября – 65/2;
– Клавдии Абрамовой – 4;
– Рихарда Зорге – 37/2;
– Вологодская – 58;
– Первомайская – 1, 2;
– бульвар Хадии Давлетшиной – 17/1, 21.
В этих домах выполнят замену:
- электрических сетей для питания лифтов и обеспечения работы инженерных систем;
- вводного распределительного устройства;
- распределительных и групповых щитов;
- внутридомовых разводящих магистралей и стояков освещения;
- этажных распределительных щитов на каждом этаже с заменой автоматических выключателей по номинальной нагрузке и возможностью установки счетчика для каждой квартиры;
- старых плафонов на энергосберегающие, антивандальные, светодиодные светильники.
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