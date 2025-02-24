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В 15 домах Уфы обновят проводку

В рамках реализация республиканской программы капремонта общего имущества в этом году в уфимских МКД проведут ряд ремонтных работ, в том числе системы электроснабжения.

Ремонтом будет охвачено 15 домов по адресам:

– Таллинская – 3/1;

– Дагестанская – 15/1;

– Авроры – 7/3;

– Бехтерева – 16/1;

– Софьи Перовской – 25/1;

– Энгельса – 1;

– бульвар Тюлькина – 7;

– проспект Октября – 65/2;

– Клавдии Абрамовой – 4;

– Рихарда Зорге – 37/2;

– Вологодская – 58;

– Первомайская – 1, 2;

– бульвар Хадии Давлетшиной – 17/1, 21.

В этих домах выполнят замену:

  • электрических сетей для питания лифтов и обеспечения работы инженерных систем;
  • вводного распределительного устройства;
  • распределительных и групповых щитов;
  • внутридомовых разводящих магистралей и стояков освещения;
  • этажных распределительных щитов на каждом этаже с заменой автоматических выключателей по номинальной нагрузке и возможностью установки счетчика для каждой квартиры;
  • старых плафонов на энергосберегающие, антивандальные, светодиодные светильники.

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