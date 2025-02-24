В Башкортостане расширят границы одного из городов

Парламент приняли в первом чтении проект закона об изменении границ города Дюртюли.

В результате переустройства его площадь чуть увеличится: городу отойдет часть территории Учпилинского и Такарликовского сельсоветов.

В парламенте объяснили это тем, что Дюртюли развивается, существующей площади уже не хватает для решения хозяйственных задач. Принятие закона позволит исполнить обязательства перед льготниками, имеющими право на получение бесплатных участков земли под индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, законопроектом будут исправлены допущенные технические ошибки и устранены пересечения границ муниципальных образований друг с другом.