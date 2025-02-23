Тепло, но снежно: погода в Уфе 24-28 февраля

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнце будет только в пятницу, зато осадков обещают много.

Понедельник, 24 февраля: до -6°, временами небольшой снег, в ночь на вторник – -10°, снег.

Вторник, 25 февраля: до -6°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на среду – -15°, без осадков.

Среда, 26 февраля: до -7°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -13°, без осадков.

Четверг, 27 февраля: до -12°, облачно, снег, в ночь на пятницу – -14°, снег.

Пятница, 28 февраля: до -11°, облачно с прояснениями, небольшой снег, в ночь на субботу – -11°, небольшой снег.