Андрей Назаров: «Приход к власти здоровых сил в США вызывает надежду на восстановление связей на международной арене»

«Неоднократно писал, что в наших отношениях с западным миром здравый смысл рано или поздно должен восторжествовать. До этого пока далеко, предстоит пройти большой путь, но события последних недель показывают, что свет в конце тоннеля есть.

Приход к власти здоровых сил в США вызывает надежду на восстановление связей на международной арене. Конечно, мы не перестанем быть конкурентами друг друга, и говорить о сближении по всем позициям было бы наивно. Этот период детской наивности уже прошли в 1990-е и к нему не вернемся. Но есть основания полагать, что нас начнут наконец-то слышать и понимать нашу позицию.

К сожалению, в Европе пока по-другому. Однако и здесь в последние годы мы стали свидетелями значительных изменений политического ландшафта. Безумная стратегия либеральной элиты, вылившаяся в непродуманные санкции в отношении России и авантюрную военную поддержку Украины, привела к росту недовольства граждан. Европейцы уже начинают искать альтернативу выбранному политическому курсу.

Исходим из того, что каковы бы ни были расхождения, нужно предлагать взвешенные, рациональные решения. Только тогда можно надеяться на восстановление отношений между странами, которые в последние годы стали, мягко говоря, напряженными под влиянием популистских настроений европейской элиты.

Хочу обратить внимание еще на один момент. Нам нужно восстанавливать отношения не только с заинтересованными силами в США, но и доверие к международным институтам. Признаюсь честно, многие из нас перестали считать эти организации эффективными, после того как они вместо исполнения главной своей миссии – обеспечения мира и стабильности, ради чего и создавались когда-то, выступили проводником идей коллективного Запада. Им необходима реформа, которая позволит создать более справедливую многополярную международную систему, где интересы всех стран будут учитываться. Здесь все мы только в начале большого пути», – написал Назаров в соцсетях.