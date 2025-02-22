Организаторов квеста в Уфе оштрафовали на 400 тыс. рублей за травмирование ребенка

В ноябре прошлого года компания из 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет прибыла в помещение по улице Гафури для участия в квесте «Мафия».

Во время прохождения испытания 12-летний мальчик выбыл из игры, после чего управляющий привел в действие механизм и ребенок упал со стула на пол, получив при этом травму позвоночника (как сообщают СМИ – перелом), его здоровью причинен тяжкий вред.

На суде управляющий квест-комнатой признан виновным по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Подсудимый частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.