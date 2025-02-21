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В Уфе пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 21 февраля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о начале проведения профилактических мероприятий в городе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

В городе стартовала профилактическая операция «Трезвый водитель».

На многих улицах усиленные патрули будут проводить сплошные проверки транспорта. Особое внимание уделят местам проведения массовых гуляний и праздничных мероприятий.

Профилактическая операция продлится до 24 февраля.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 49 ДТП, в одном из них пострадал человек.

Задержаны восемь водителей в нетрезвом состоянии, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 23 пешехода-нарушителя.

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