В Уфе пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 21 февраля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о начале проведения профилактических мероприятий в городе.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
В городе стартовала профилактическая операция «Трезвый водитель».
На многих улицах усиленные патрули будут проводить сплошные проверки транспорта. Особое внимание уделят местам проведения массовых гуляний и праздничных мероприятий.
Профилактическая операция продлится до 24 февраля.
За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 49 ДТП, в одном из них пострадал человек.
Задержаны восемь водителей в нетрезвом состоянии, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 23 пешехода-нарушителя.
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