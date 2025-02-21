В Башкортостане за неделю подешевели некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (2,12%), детские фруктовые консервы (1,9%), капуста (1,59%), печенье (1,33%) и морковь (1,32%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яблоки (2,38%), лук (2,03%), детские овощные консервы (1,93%), гречка (1,91%), рис (1,74%), подсолнечное масло (1,35%) и соль (1,09%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.