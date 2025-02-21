Парламент Башкортостана поддержал идею исключить полис ОСАГО из перечня документов для регистрации авто

Законопроект приняли в первом чтении. Поправками предлагается исключить из списка документов, предъявляемых при регистрации автомобиля, полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

«Исключение полиса ОСАГО из числа обязательных документов для регистрации автомобиля основано на логическом разделении двух действий: владение транспортным средством и его использование.

Приобретение автомобиля не всегда предполагает незамедлительное начало его эксплуатации. Владелец может длительное время не использовать транспортное средство, храня его на стоянке или в гараже. В таких случаях требование немедленного оформления страхового полиса является избыточным и лишь создает дополнительную финансовую нагрузку. При этом для участников дорожного движения никаких изменений не произойдет. Страхование автогражданской ответственности останется обязательным требованием для выезда на дороги общего пользования.

Предлагаемое нововведение дает автовладельцам возможность самостоятельно выбрать момент оформления полиса ОСАГО, исходя из фактического начала эксплуатации автомобиля», – объяснял ранее спикер парламента Константин Толкачев.