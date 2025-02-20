Уфимцев предупредили о новых квитанциях за отопление

В феврале и марте 2025 года формирование и печать платежных документов производится ООО «ЕИРЦ РБ», поэтому не удивляйтесь, если увидите непривычные лого в платежках за горячую воду и отопление.

ООО «ЕРКЦ» больше не оказывает эти услуги в связи с окончанием срока действия агентского договора с МУП УИС.

По вопросам некачественной поставки коммунальных услуг вы по-прежнему можете обратиться в контакт-центр МУП УИС (Комсомольская, 2, Бизнес-центр «Сфера», тел. +7 800 250-52-80).

По остальным вопросам обращайтесь в ООО «ЕИРЦ РБ»: тел. +7 (347) 222-22-00, +7 (347) 222-22-55.