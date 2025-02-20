Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам января 2025 года.
Инфляция в Башкортостане в январе составила 9,24% в годовом выражении.
Ранее в прошлом году она была на уровне:
– в декабре – 8,87%;
– в ноябре – 8,22%;
– в октябре – 7,73%;
– в сентябре – 7,98%.
Официального комментария от регулятора пока нет. Декабрьское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков, а также сокращением предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров при высоком спросе.
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