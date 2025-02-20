Инфляция в Башкортостане в январе составила 9,24% в годовом выражении.

Ранее в прошлом году она была на уровне:

– в декабре – 8,87%;

– в ноябре – 8,22%;

– в октябре – 7,73%;

– в сентябре – 7,98%.

Официального комментария от регулятора пока нет. Декабрьское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков, а также сокращением предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров при высоком спросе.