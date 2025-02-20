18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Инфляция в Башкортостане в январе составила 9,24%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам января 2025 года.

Инфляция в Башкортостане в январе составила 9,24% в годовом выражении.

Ранее в прошлом году она была на уровне:

– в декабре – 8,87%;

– в ноябре – 8,22%;

– в октябре – 7,73%;

– в сентябре – 7,98%.

Официального комментария от регулятора пока нет. Декабрьское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков, а также сокращением предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров при высоком спросе.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: