Депутаты Башкортостана приняли в первом чтении законопроект о Госреестре национального наследия

Депутаты Госсобрания уже приняли в первом чтении внесенный ранее Радием Хабировым проект закона о Государственном реестре национального наследия.

Это уникальный документ, в котором будут закреплены объекты национального материального и нематериального достояния республики, в том числе башкирский язык, башкирское народное музыкальное, музыкально-поэтическое творчество, традиционные обрядовые праздники, включая обряд башкирской свадьбы и праздник встречи весны. В реестр войдут также знаменитые башкирские мед, курай и кумыс.

Всего в проект включено 36 объектов национального наследия. Среди них есть комплексные объекты, например система укрепленных поселений – памятников археологии эпохи бронзы.

Пополнением реестра будет заниматься специальная межведомственная комиссия, состав которой утвердит правительство республики.