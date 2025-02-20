Депутаты Башкортостана приняли в первом чтении законопроект о Госреестре национального наследия

Сегодня, 20 февраля, проходит 19 заседание парламента Башкортостана. В повестке – 40 вопросов, большинство из которых касаются рассмотрения законопроектов.
Фото опубликовал Радий Хабиров
Депутаты Госсобрания уже приняли в первом чтении внесенный ранее Радием Хабировым проект закона о Государственном реестре национального наследия.
Это уникальный документ, в котором будут закреплены объекты национального материального и нематериального достояния республики, в том числе башкирский язык, башкирское народное музыкальное, музыкально-поэтическое творчество, традиционные обрядовые праздники, включая обряд башкирской свадьбы и праздник встречи весны. В реестр войдут также знаменитые башкирские мед, курай и кумыс.
Всего в проект включено 36 объектов национального наследия. Среди них есть комплексные объекты, например система укрепленных поселений – памятников археологии эпохи бронзы.
Пополнением реестра будет заниматься специальная межведомственная комиссия, состав которой утвердит правительство республики.
Комментарии (0)