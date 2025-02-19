В Уфе стартовал международный форум «УралСтройИндустрия»

В этом году форум посвящен новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«УралСтройИндустрия» продлится три дня, в нем принимают участие федеральные эксперты в области строительства, производители материалов и технологий.

Ожидается выступление порядка 200 спикеров, на экспозиции представлены 80 компаний из 11 регионов России.

На церемонии открытия состоялся запуск нового производства железобетонных изделий крупнопанельного домостроения Группы компаний «КПД-Девелопмент». Оно обеспечит до 180 новых рабочих мест, повысит качество и увеличит скорость строительства – новая линия позволит вводить до 170 тысяч кв. м жилья в год.

Сегодня же пройдут бизнес-встречи «День застройщика» от Ассоциации застройщиков РБ, состоится заседание коллегии Минстроя Башкортостана. Ассоциация городов Поволжья проведет круглый стол «Комплексное развитие территорий – строим города будущего».

Ранее мы писали о том, что на форуме представят масштабный проект – макет Уфы площадью 42 кв. м.