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Уфа сэкономит 2,5 млрд рублей на уличном освещении

В Уфе в течение нескольких лет заменяли старые желтые уличные светильники на новые, которые светят белым светом. В мэрии города объяснили, для чего это нужно.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Согласно сообщению от администрации города, светодиодные светильники обладают более высоким индексом цветопередачи и экономят электроэнергию. По прогнозам, за весь срок службы новых светильников экономия составит более 400 млн кВт/ч – это свыше 2,5 млрд рублей.

Кроме того, светодиоды не содержат ртути и других опасных веществ, что делает их более безопасными для окружающей среды по сравнению с натриевыми лампами. А уменьшение энергопотребления способствует снижению выбросов парниковых газов, внося вклад в борьбу с изменением климата.

«Переход на белое уличное освещение дает множество преимуществ, выходящих за рамки экономии электроэнергии.

Белое освещение, в отличие от желтого, обеспечивает лучшую видимость в плохую погоду: дождь, туман. Более четкое и контрастное, оно позволяет водителям и пешеходам быстрее реагировать на потенциальные опасности на дороге.

Белый свет меньше утомляет зрение, создавая комфортную среду для всех участников дорожного движения», – добавили в мэрии.

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