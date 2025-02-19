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В Уфе может закрыться еще один автобусный маршрут

Администрация Уфы объявила открытый конкурс на право осуществления перевозок пассажиров по маршруту №218.

Фото: Андрей Раздорских

Фото: Андрей Раздорских

Автобусы №218 следуют по маршруту «Гилева – Больница №18», то есть от Блюхера по Рихарда Зорге и Города Галле, проспекту Октября, Айской, проспекту Салавата Юлаева и до самой Демы.

Действующий перевозчик «Альянс СКД» отказался от этого маршрута в декабре в связи с нехваткой водителей. Компания продолжит обслуживание маршрута до середины марта.

Конкурс объявили в середине января, однако на сегодняшний день перевозчик еще не найден.

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