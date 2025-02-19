В Уфе может закрыться еще один автобусный маршрут

Автобусы №218 следуют по маршруту «Гилева – Больница №18», то есть от Блюхера по Рихарда Зорге и Города Галле, проспекту Октября, Айской, проспекту Салавата Юлаева и до самой Демы.

Действующий перевозчик «Альянс СКД» отказался от этого маршрута в декабре в связи с нехваткой водителей. Компания продолжит обслуживание маршрута до середины марта.

Конкурс объявили в середине января, однако на сегодняшний день перевозчик еще не найден.