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Башкортостан не вошел в топ-20 лучших регионов для жизни

«РИА Рейтинг» обновило рейтинг регионов по качеству жизни – 2024. Он строился на основе комплексного учета 66 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни занимают Москва (84,085 балла), Санкт-Петербург (83,388 балла), Московская область (81,220), Краснодарский край (76,130 балла) и Татарстан (75,062 балла). С 2023 года пятерка лидеров не изменилась.

Башкортостан по итогам прошлого года в рейтинге опустился с 19 позиции на 22. При этом регион набрал больше рейтинговых баллов: 61,553 в 2023 году и 63,187 в 2024.

Этот рейтинг по показателям отличается от того, который ежегодно публикует Агентство стратегических инициатив. Там Башкортостан по итогам прошлого года занял 10 строчку.

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