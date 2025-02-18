Стало известно, как изменится парк имени Ленина в Уфе

За этот парк проголосовали почти 45 тыс. человек.

Как сообщает мэрия Уфы, положительное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации уже получено, сейчас готовится документация к конкурсам на определение подрядчиков. Работы начнутся после заключения муниципального контракта.

В рамках реконструкции в парке:

– заменят старый асфальт и инженерные сети;

– установят малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения, дополнительное освещение;

– обустроят тематическую и детскую площадки;

– отремонтируют чаши фонтанов;

– высадят новые деревья и кустарники.

Как ожидается, завершатся работы в 2026 году.