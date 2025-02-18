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Стало известно, как изменится парк имени Ленина в Уфе

Парк имени Ленина ранее победил во всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2025 году.

Рендер: администрация Уфы

Рендер: администрация Уфы

За этот парк проголосовали почти 45 тыс. человек.

Как сообщает мэрия Уфы, положительное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации уже получено, сейчас готовится документация к конкурсам на определение подрядчиков. Работы начнутся после заключения муниципального контракта.

В рамках реконструкции в парке:

– заменят старый асфальт и инженерные сети;

– установят малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения, дополнительное освещение;

– обустроят тематическую и детскую площадки;

– отремонтируют чаши фонтанов;

– высадят новые деревья и кустарники.

Как ожидается, завершатся работы в 2026 году.

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