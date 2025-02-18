Радий Хабиров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана

Узбекистан – один из ключевых партнеров республики: по итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Узбекистаном вырос на 20%.

О темах встречи Радий Хабиров рассказал в соцсетях.

«Всегда говорю, что, кроме развития взаимной торговли, нас интересует промышленная кооперация. Продолжаем переговоры об открытии на территории Узбекистана нашего совместного технопарка, о строительстве в Башкортостане цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов.

В работе – сразу несколько совместных проектов, которые выведут наше сотрудничество на новый уровень. В прошлом году с партнерами из Узбекистана мы подписали дорожную карту. Часть мероприятий уже выполнили.

Планируем, что в этом году делегация Башкортостана снова посетит эту страну для актуализации наших намерений», – написал глава региона.