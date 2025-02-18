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В Башкортостане прокуратура добилась конфискации автомобиля за пьяную езду

Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Шаранского района.

Фото: comprecar.com.br

Фото: comprecar.com.br

В сентябре 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением прав на два года, но автомобиль вернули супруге.

Не согласившись с этим, прокурор обжаловал приговор в апелляционном порядке, в результате имущество конфисковано в доход государства.

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