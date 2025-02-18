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В Башкортостане владельца туристического комплекса обязали вернуть землю в госсобственность

Прокуратура Бурзянского района провела проверку исполнения земельного законодательства в местности под названием «Кузембет тугайы».

Схема классическая: в 2021 году мужчина получил от Минземимущества в аренду земельный участок в живописной местности около реки Белая для ведения личного подсобного хозяйства.

Однако вести ЛПХ получатель не собирался, а вместо этого открыл там глэмпинг или туристическую базу, где отдыхали сплавляющиеся туристы: при осмотре обнаружили катамараны, палатки, беседки и баню.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении сделки и возврате имущества. Суд удовлетворил требования прокурора, участок вернулся в государственную собственность.

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