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В Башкортостане началась подготовка к половодью

Начало каждого года в Башкортостане – время, когда традиционно большие ресурсы тратятся на подготовку к весеннему половодью.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

В 2025 году при подготовке планируют учесть прошлогодний опыт, когда осадки были рекордными – об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«Напомню, в 2024 году весеннее половодье был особенным. В отдельных районах гидрологические показатели превысили среднемноголетние значения. Из-за контрастной погоды и реки вскрылись раньше срока. Тогда нам удалось ликвидировать последствия половодья без больших потерь.

Серьезная подготовка к паводку и в этом году. Прорабатываем все возможные сценарии. Есть превентивные меры по ослаблению ледового покрова, и одна из них – устранение взрывом ледовых заторов. Определили 61 затороопасный участок на территории 25 муниципальных образований», – написал Назаров в соцсетях.

Он отметил, что для мониторинга задействуют аэролодки, беспилотную авиацию, вертолет Ка-32, снегоболотоход «Бурлак». БПЛА уже начали облет рек. В скором времени начнутся взрывные работы.

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