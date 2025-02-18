В Башкортостане началась подготовка к половодью

В 2025 году при подготовке планируют учесть прошлогодний опыт, когда осадки были рекордными – об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«Напомню, в 2024 году весеннее половодье был особенным. В отдельных районах гидрологические показатели превысили среднемноголетние значения. Из-за контрастной погоды и реки вскрылись раньше срока. Тогда нам удалось ликвидировать последствия половодья без больших потерь.

Серьезная подготовка к паводку и в этом году. Прорабатываем все возможные сценарии. Есть превентивные меры по ослаблению ледового покрова, и одна из них – устранение взрывом ледовых заторов. Определили 61 затороопасный участок на территории 25 муниципальных образований», – написал Назаров в соцсетях.

Он отметил, что для мониторинга задействуют аэролодки, беспилотную авиацию, вертолет Ка-32, снегоболотоход «Бурлак». БПЛА уже начали облет рек. В скором времени начнутся взрывные работы.