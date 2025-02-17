В Уфе мужчина сорвался со скалы в районе Висячего камня

Инцидент произошел 15 февраля. Сегодня, 17 февраля, на совещании в правительстве о нем рассказал председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

«Поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы в районе Висячего камня мужчина 1986 года рождения сорвался со скалы и получил множественные травмы. Спасателями была оперативно оказана помощь, мужчина был транспортирован и передан медикам», – сообщил Первов.

Висячий камень – очень популярное место у уфимцев и гостей города, так как с него в любое время года открывается красивый вид на Белую и окрестности. Это место считается опасным, так как максимальная высота достигает 110 метров, и при этом выступ периодически осыпается.