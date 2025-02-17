В Башкортостане изменят норму о площади земельных участков под личные хозяйства жителей

Законопроект касается предоставления гражданам земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства: уточняется, что совокупная площадь земельных участков под личное подсобное хозяйство, включая выпас сельскохозяйственных животных и сенокошение, не может превышать 2,5 гектара.

«Законопроект призван пресечь злоупотребления. Прокуратурой установлено, что из-за размытости формулировок гражданам в отдельных случаях под ЛПХ выделяются участки площадью свыше тысячи гектаров. Это несправедливо и нерационально», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Документ прошел первое чтение еще в мае прошлого года. На пленарном заседании Государственного Собрания 20 февраля депутаты планируют принять его в окончательном чтении.

При этом в дальнейшем норму максимальной площади наделов под личное подсобное хозяйство планируют пересмотреть, так как в разных районах продуктивность почвы может быть очень неоднородной.

Пересмотр максимальной площади участков – прерогатива федерального центра, поэтому на следующем этапе депутаты Госсобрания планируют разработать и внести в Госдуму проект соответствующего федерального закона.