Мастер-классы, угощения и скоморохи: как Уфа проведет Масленицу в 2025 году

В Уфе главное празднование состоится первого марта, гуляния развернутся на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).

В рамках масленичных гуляний будут работать порядка десяти интерактивных площадок, каждая из которых наполнена своим смыслом.

Скоморохи и народные герои, ряженые в национальные костюмы и ростовые куклы, пригласят всех гостей поучаствовать в творческих мастер-классах, поиграть в активные игры, закрутится в хороводе и попробовать себя в национальных видах спорта.

Также отдельным событием станет проведение на площадке Уфимской масленицы акции «Добрый блин»: почетные гости праздника и любой желающий приготовят масленичный блин, который будет продан на аукционе.