Мастер-классы, угощения и скоморохи: как Уфа проведет Масленицу в 2025 году

В этом году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по второе марта. Рассказываем о том, как Уфа будет провожать зиму.
Фото: студия «Визуал»
В Уфе главное празднование состоится первого марта, гуляния развернутся на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).
В рамках масленичных гуляний будут работать порядка десяти интерактивных площадок, каждая из которых наполнена своим смыслом.
Скоморохи и народные герои, ряженые в национальные костюмы и ростовые куклы, пригласят всех гостей поучаствовать в творческих мастер-классах, поиграть в активные игры, закрутится в хороводе и попробовать себя в национальных видах спорта.
Также отдельным событием станет проведение на площадке Уфимской масленицы акции «Добрый блин»: почетные гости праздника и любой желающий приготовят масленичный блин, который будет продан на аукционе.
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