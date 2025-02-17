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В Уфе за выходные 7 человек пострадали в ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 15 и 16 февраля.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 59 ДТП, пострадали семь человек.

Пресечено 537 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (136), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (39) и не уступавшие дорогу пешеходам (41).

Кроме того, оштрафовали 34 пешехода-нарушителя.

Задержали 19 водителей в состоянии опьянения, еще 13 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили троих севших за руль без прав.

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