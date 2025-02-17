В Уфе за выходные 7 человек пострадали в ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 59 ДТП, пострадали семь человек.

Пресечено 537 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (136), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (39) и не уступавшие дорогу пешеходам (41).

Кроме того, оштрафовали 34 пешехода-нарушителя.

Задержали 19 водителей в состоянии опьянения, еще 13 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили троих севших за руль без прав.