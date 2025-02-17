В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 17 по 23 февраля 2025 года.
17 февраля
Калининский район, холодная и горячая вода, до 16.00:
Шумовцова – 19, 21, 23, 23а.
Маяковского – 16.
Первомайская – 32, 32а.
Победы – 11.
18 февраля
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Кулибина – 3, 4, 5, 6, 7, 7а.
Калинина – 65, 67, 69.
18-19 февраля
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 18 февраля до 6.30 19 февраля:
Проспект Октября – 69, 70, 71.
19 февраля
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Баязита Бикбая – 19, 21, 21/1 к.1 23, 23/3, 23 к.1.
20 февраля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:
Кольцевая – 202, 202/1.
Ушакова – 70/1, 72, 72/1.
20-21 февраля
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 20 февраля до 7.30 21 февраля:
Минигали Губайдуллина – 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/4, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 68/1, 68/2, 68/3.
Бакалинская – 68/7, 70, 70/1, 70/2.
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