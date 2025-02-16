Все-таки зима: погода в Уфе 17-21 февраля

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнце будет только во вторник, значительных осадков не предвидится.

Понедельник, 17 февраля: до -10°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -19°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 18 февраля: до -12°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -22°, без осадков.

Среда, 19 февраля: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -21°, без осадков.

Четверг, 20 февраля: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -22°, без осадков.

Пятница, 21 февраля: до -13°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -23°, небольшой кратковременный снег.