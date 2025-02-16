Все-таки зима: погода в Уфе 17-21 февраля

Февраль в этом году хоть и к середине, но все же вспомнил, что он – самый лютый месяц в году. -30° пока не обещают, но немного померзнуть уфимцам придется.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнце будет только во вторник, значительных осадков не предвидится.
Понедельник, 17 февраля: до -10°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -19°, небольшой кратковременный снег.
Вторник, 18 февраля: до -12°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -22°, без осадков.
Среда, 19 февраля: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -21°, без осадков.
Четверг, 20 февраля: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -22°, без осадков.
Пятница, 21 февраля: до -13°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -23°, небольшой кратковременный снег.
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