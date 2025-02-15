Башкортостан вошел в топ-10 антирейтинга регионов по количеству ДТП

В топе «антилидеров» по числу ДТП Башкортостан (2956) по итогам года занял 10-ю строчку. Однако ситуация в этой области улучшается: ДТП зафиксировано на 18,3% меньше, чем в 2023 году. Возглавляет этот печальный рейтинг Москва (8941 ДТП, +10,1%).

Улучшилась статистика Башкортостана и по числу ДТП с пьяными водителями (291, -26%): в соответствующем антирейтинге регион за последние полгода опустился с четвертой на восьмую позицию – самый большой прогресс в этом направлении среди всех проблемных регионов.

По числу таких ДТП большим отрывом лидирует Краснодарский край (535, +1,1%), следом идут Красноярский край (333, +0,9%) и Нижегородская область (326, -4,1%).