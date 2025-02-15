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Администрацию Демского района возглавил Иван Иванов

44-летний Иван Иванов с сегодняшнего дня, 15 февраля, приступил к обязанностям главы администрации Демского района.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Об этом в соцсетях сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«Работа ответственная. Желаю результативности и достижения намеченных целей. И самое главное, эффективного диалога с жителями района!» – добавил он.

Иван Иванов родился в 1980 году в Уфе. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция» и Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Государственное муниципальное управление».

Служил в органах внутренних дел, трудился в администрации Кировского района в должностях начальника отдела по связям с общественностью, заместителя начальника информационно-правового управления, в качестве заместителя главы администрации Ленинского района Уфы курировал организационно-кадровые вопросы. Последний год был первым заместителем главы администрации Ленинского района.

«В основе моей деятельности будет лежать открытый диалог с жителями, внимательное отношение к вашим нуждам и предложениям. Ваши идеи и активное участие – залог успеха в решении задач благоустройства, развития инфраструктуры и улучшения качества жизни в Демском районе.

Х хочу, чтобы каждый из вас чувствовал себя услышанным. Ваши пожелания и идеи станут ориентиром для меня. Я приглашаю вас к открытому диалогу, к совместному строительству будущего нашего района», – прокомментировал он свое назначение в соцсетях.

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