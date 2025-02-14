В Уфе чиновники прокатились на автобусе и не увидели высокой загруженности

«На протяжении трех дней обследования перегруженности салонов автобусов, курсирующих по маршруту №131 "Уфа – Шамонино", не было выявлено.

Все желающие могли воспользоваться услугами данного маршрута и уехать в нужном направлении», – говорится в сообщении регионального Минтранса.

Среднюю загруженность оценили на три балла. Санитарное состояние автобусов нареканий не вызвало, температура в салоне соответствует нормам.

Хотя маршрут №131 является межмуниципальным и выполняет рейсы по нерегулируемым тарифам, у льготной категории граждан есть возможность воспользоваться льготным проездом по Единому социальному проездному билету (ЕСПБ). Интервал движения автобусов составляет от 30 минут до одного часа.